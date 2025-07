Neonato morto all’ospedale di Locri. Disposta l’autopsia

È prevista per oggi l’autopsia sul corpicino del nascituro deceduto all’ospedale di Locri martedì scorso. Nella tarda serata di venerdì, infatti, il sostituto procuratore Grazia Tursi, ha nominato i propri consulenti medico-legali che hanno già anticipato che l’esame sarà depositato entro 90 giorni, salvo eventuali richieste di proroga.

Al momento la Procura di piazza Fortugno ha aperto un fascicolo contro ignoti, nel quale sono confluiti la denuncia presentata dai genitori del nascituro e la cartella clinica sequestrata dai carabinieri di Locri, che stanno procedendo con gli approfondimenti investigativi per fare piena luce su quanto avvenuto in sala parto dove la gestante, incinta di almeno 40 settimane, era stata trasportata per un parto cesareo che si sarebbe reso necessario per le condizioni in cui la paziente si sarebbe venuto a trovare. La paziente si trovava ricoverata nel reparto di ostetricia dal giorno prima per degli accertamenti medici di routine, per come previsto dai protocolli sanitari.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale