San Ferdinando, la riserva del Mesima prende forma. Ma la strada da fare è ancora lunga

Il percorso di rinaturalizzazione della foce del fiume Mesima tra la provincia di Vibo Valentia e la città metropolitana di Reggio Calabria è in corso. Tanti passi avanti ma ancora c’è tanto da fare per far ritornare alla bellezza naturale un’area dalle enormi potenzialità.

I rifiuti gettati in modo incontrollato non ci sono più o comunque sono molto di meno rispetto allo scempio del passato c’è però da bonificare ancora dalle bruttezze che l’uomo ha provocato in anni e anni di incuria. Il Wwf Vibo-Vallata dello Stilaro che gestisce anche la Riserva Regionale alla foce del Mesima è impegnato costantemente nell’area tra iniziative e attività volte da un lato a tutelare l’ambiente, riportare a regime l’area e sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ecosistema.

