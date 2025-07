Camion in fiamme sulla A2 nei pressi di Scilla: conducente miracolosamente illeso

Paura all’alba sull’autostrada A2 “del Mediterraneo”, in direzione sud, dove questa mattina, intorno alle ore 6, un autoarticolato che trasportava frigoriferi ha preso improvvisamente fuoco nei pressi dello svincolo di Scilla. Il mezzo è andato completamente distrutto.

All’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Villa San Giovanni, l’intero veicolo era già avvolto dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente complesse e hanno richiesto il supporto di due autobotti da 6.000 litri ciascuna, giunte dai comandi di Palmi e Reggio Calabria.

Fortunatamente, il conducente del camion è riuscito ad abbandonare il mezzo in tempo ed è rimasto illeso. Al momento, non sono ancora chiare le cause dell’incendio né le modalità con cui le fiamme si siano propagate.

L’intervento dei vigili del fuoco si è protratto per circa un’ora. Una volta spento l’incendio, il mezzo è stato messo in sicurezza e successivamente rimosso e trasportato in un’area dedicata. L’incidente ha provocato alcuni disagi al traffico veicolare lungo il tratto interessato.