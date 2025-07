Migranti, in 93 sbarcano a Roccella Jonica e 14 a Reggio Calabria

Una motovedetta della Capitaneria di porto, è attraccata stasera nel porto di Roccella Jonica, nella Locride, con a bordo 93 persone soccorse in mare. Il gruppo è composto da 72 uomini e 21 donne, tra cui 12 minori e 8 non accompagnati, di nazionalità dichiarate irachena, iraniana, afghana e pachistana. Nel pomeriggio, invece, la nave 'Sea Eye 5' ha attraccato al porto di Reggio Calabria per sbarcare 14 migranti, tutti uomini, tra cui un minore, di nazionalità dichiarate egiziana, eritrea, marocchina e bangladese.