Scilla, movida estiva e controlli stradali: sanzioni per 2500 euro

Proseguono i servizi dei Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni nel cuore di Scilla, una delle mete turistiche più frequentate della costa tirrenica calabrese, soprattutto durante la stagione estiva, quando il centro storico e la zona del lungomare si animano di residenti, turisti e giovani attratti dalla movida.

Nel fine settimana, i militari dell’Arma hanno intensificato la loro presenza sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale nelle ore serali e notturne.

Durante i controlli, è emersa una diffusa attenzione da parte della cittadinanza verso le principali regole del Codice della Strada, in particolare per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di alcol, una delle principali cause di incidenti, soprattutto nei fine settimana. Tuttavia, non sono mancate le violazioni: i carabinieri hanno contestato diverse infrazioni, per un ammontare complessivo di circa 2.500 euro.

Tra le sanzioni elevate, le più ricorrenti hanno riguardato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei conducenti e dei passeggeri, nonché l’inefficienza di dispositivi di sicurezza e illuminazione dei veicoli, elementi fondamentali per garantire la visibilità e la protezione in caso di sinistro.