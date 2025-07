Incendiato a Bagnara un campo di grano gestito da volontari. "Un vile gesto che offende le sane coscienze civili"

Un incendio doloso ha gravemente danneggiato l’antica "Fonte Vermeni" e il campo sperimentale di grano «Sècria» a Pellegrina di Bagnara Calabra, nel Reggino, da cui si ricava un’antica farina per produrre un pane apprezzato per il sapore particolare. L’area era stata ripulita nelle settimane scorse, come ogni anno, dai volontari dell’associazione «Cittadinanza Attiva Pellegrina, in occasione dell’annuale «Festa della Mietitura». L’incendio è stato domato grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, ma le fiamme hanno seriamente compromesso il raccolto stagionale del cereale.

«Il vile gesto, che offende le sane coscienze civili - dichiara il coordinatore di 'Cittadinanza Attiva Pellegrinà, Gianluca Maisano - non fermerà le attività dell’associazione che, senza indugio, continuerà a spendersi - come sempre fatto - nell’interesse esclusivo della Comunità e di tutto il Territorio». Secondo quanto si è appreso, prima dell’incendio doloso, minacce anonime erano state indirizzate all’associazione, che sono in corso di accertamento da parte degli inquirenti.