Reggio, integrazione socio-sanitaria: sinergia Comune, Metro City e Asp

La sfida è tutta racchiusa in quella parola “integrazione” che realizza un percorso virtuoso perché sinergico ed un salto di qualità tra i servizi di importanti istituzioni territoriali capaci di offrire risposte efficaci e coordinate ai bisogni della comunità. Ecco il protocollo d’Intesa per gli interventi sociali e socio-sanitari integrati sottoscritto ieri a Palazzo San Giorgio tra Città Metropolitana, Comune ed Asp. Una nuova azione comune, strutturata e continuativa protesa al miglioramento dell’assistenza rivolta a persone senza autosufficienza, e con disabilità e fragilità sociali e sanitarie con un punto nevralgico e pulsante: l’équipe integrata socio-sanitaria, struttura operativa per azioni congiunte in ambito socio-sanitario.

