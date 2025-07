Rosarno, il dramma senza fine degli sfrattati di via Pitagora

Dodici famiglie fuori casa da quattro anni. «Ancora una volta sono stati bloccati i lavori di via Pitagora ma pare non interessi a nessuno, continuiamo a pagare le tasse per case disabitate e l’affitto, che non ci possiamo permettere. Molti di noi siamo disoccupati». È lo sfogo di Alfredo Corrao, portavoce dei residenti di via Pitagora, sfrattati dalle proprie abitazioni, quando nel 2021, un muraglione di proprietà privata è crollato a causa delle forti piogge. Le abitazioni vicine al muro caduto sono state sgomberate per non mettere a rischio la vita di decine di persone.

«Sembrerebbe che la ditta incaricata dal Comune abbia difficoltà ad abbattere la parte restante del muro - spiega Corrao - Da ottobre, da quando hanno avuto inizio i lavori, dopo varie interruzioni, la ditta non ha mai trovato un metodo per costruire un muro che sostenga le case adiacenti e metta in sicurezza quelle inagibili».

