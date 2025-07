Appalti, minacce e pressioni a Locri: «Non parlare, non dire niente»

«Non parlare, non dire niente». È questo l’invito che i carabinieri di Locri hanno registrato nel corso di una conversazione intrattenuta tra un imprenditore e il proprio figlio, anche lui impresario nella medesima ditta di famiglia impegnata in lavori in appalti pubblici, entrambi tra i dieci indagati dell’operazione “Dilemma”.

La frase intercettata, secondo gli investigatori e per come del resto cristallizzato nell’ordinanza emessa dal gip distrettuale di Reggio Calabria, ha provocato la reazione del giovane, «il quale visibilmente contrariato e palesemente innervosito faceva segno di non commentare in sala».

