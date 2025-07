Escalation di teppismo e criminalità: la comunità di Polistena reagisce

Mentre la città si trovava gioiosamente impegnata nei festeggiamenti della Patrona, si sono registrate azioni inqualificabili, da condannare, sia contro il patrimonio pubblico, sia contro privati cittadini e ai danni degli operatori comunali addetti alla raccolta porta a porta.

Nelle scorse notti, è stato appiccato fuoco nella piazzetta intitolata al giudice Antonino Scopelliti, dove sono stato danneggiati l’alberello di ulivo e una delle targhe commemorative. Nella notte del 17 luglio un episodio criminale ha colpito un onesto commerciante di Polistena, titolare di una macelleria in via Dogali, a cui è stata saccheggiata e svaligiata l’abitazione, precisamente nelle stesse ore in cui era impegnato con tutta la famiglia negli stand gastronomici della festa patronale.

