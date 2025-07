Inferno nella Locride, 60 ore di incendi tra Roccella e Marina di Gioiosa: danni ingenti FOTO

Quasi tre giorni di inferno dantesco nelle colline a ridosso dei centri abitati di alcune cittadine dell’alto Jonio reggino. Per circa 60 ore la parte a nord della Locride è stata nella morsa degli incendi. Decine di migliaia di metri quadrati di macchia mediterranea, vigneti, uliveti e campi coltivati divorati dalle fiamme di un incendio appiccato dolosamente in più punti, che non ha risparmiato alcune case di campagna e ha ucciso decine e decine di animali selvatici e da cortile. I danni sono ingenti, in termini di centinaia di migliaia di euro.

Ad essere maggiormente colpite sono state le aree collinari e alcune contrade, dove tra l’altro risiedono decine di famiglie, dei comuni di Roccella, Caulonia e Marina di Gioiosa. Ieri pomeriggio, inoltre, alla periferia di Ardore, per via di un altro incendio a ridosso della costa l’Anas si è vista costretta per qualche ora a chiudere, in entrambe le direzioni di marcia, la Statale 106.

Nelle periferie collinari di Roccella diverse famiglie hanno trascorso la notte tra martedì e ieri, dopo aver lasciato momentaneamente le loro abitazioni, nella auto o nelle case di parenti o amici. Per domare i roghi si è reso necessario il prolungato intervento di numerose squadre dei Vigili del fuoco, mezzi aerei, volontari, uomini della Protezione civile, di Calabria Verde.

