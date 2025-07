Le rubano gioielli e il denaro risparmiato per il proprio funerale: anziana truffata a Reggio Calabria

Come avviene ormai su tutto il territorio nazionale, anche la città di Reggio Calabria continua ad essere meta di soggetti, per lo più di origine campana, che si muovono ogni giorno in giro per l’Italia aspettando che, dalla base operativa, arrivi l’indicazione di andare ad “aiutare” la famiglia del colpevole .

Il modus operandi è sempre lo stesso: la telefonata di un sedicente esponente delle forze dell’ordine, la storia, totalmente inventata, dell’incidente grave causato da un parente prossimo e la richiesta di denaro in contante o di oggetti preziosi da consegnare immediatamente ad un emissario del fantomatico agente o carabiniere per evitare che il congiunto, asserito responsabile dell’incidente, finisca in galera.

E’ accaduto nuovamente. Secondo quanto dichiarato in sede di denuncia, la vittima, una signora di quasi novanta anni, è stata raggiunta da più telefonate sulle due utenze telefoniche in suo possesso ed informata di un grave incidente stradale causato dal figlio che necessitava di una somma di denaro per sostenere delle spese assicurative ed evitare conseguenze più gravi.

I due interlocutori telefonici, intuita la presenza in casa della badante, avrebbero invitato l’anziana a farla allontanare con una scusa. Frastornata, la vittima sarebbe rimasta al telefono fino all’arrivo, presso la sua abitazione, del complice.

Ancora impaurita, la donna avrebbe mostrato all’uomo la cassettiera dove teneva i monili in oro e ove era presente anche la somma in contanti pari a 5.500 euro che la stessa chiedeva di poter risparmiare in quanto destinata al proprio funerale.

L’indagato, incurante di tale richiesta, si sarebbe impossessato di tutto, anche del denaro. Solo in quel momento la signora, comprendendo di essere stata raggirata, avrebbe tentato di recuperare le proprie cose ma l’uomo l’avrebbe spintonata e, al contempo, con fare minaccioso le avrebbe lasciato intendere di non muoversi per non subire conseguenze più gravi.