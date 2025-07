Rassegna stampa 23-07-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Occhiuto attende risposte da Roma sul commissariamento della sanità in Calabria

Il rischio fuga dal Sud dei medici e l’assist arrivato dalla Consulta

Trasporti in Calabria, l’alta velocità si fermerà a Praia almeno fino al 2050

In Calabria non attira la Scuola dell’infanzia con il tempo prolungato

Rimborsi per la lotta all’evasione, Reggio l’unica provincia virtuosa

Medicina in inglese e nuove lauree: i piani del rettore per l’Università di Catanzaro

Catanzaro, due pentiti raccontano in aula: come abbiamo ucciso Toro Seduto

Narcotraffico a Guardavalle, dalle sinergie tra clan ai dissidi accesi sul modus operandi

Sant’Eufemia Lamezia ostaggio dell’incuria: i rifiuti invadono strade e parchi

Cresce l’ipotesi Austria e Germania per i rifiuti pericolosi della bonifica di Crotone