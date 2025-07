Ennesimo incidente sul lavoro: il trattore si ribalta, muore un 63enne a Platì nella Locride

Ancora un infortunio sul lavoro mortale nella Locride che ha come protagonista un agricoltore. A Platì a perdere la vita è stato un uomo di 63 anni, Domenico Perre, che era alla guida del suo trattore. L’incidente è avvenuto in una zona di campagna, alla periferia della cittadina aspromontana.

Dai primi accertamenti compiuti dagli investigatori dei carabinieri è emerso che l’agricoltore mentre stava lavorando all’interno di un appezzamento di terreno ha perso il controllo del veicolo agricolo per cause ancora in via d’accertamento, cadendo, dopo il ribaltamento dello stesso mezzo, a terra rovinosamente. Nella caduta Perre ha riportato lesioni e ferite in alcune parti del corpo rivelatisi nel giro di poco tempo letali. Sul luogo della tragedia il personale medico e paramedico del 118 e dell’elisoccorso, i carabinieri della Stazione di Platì e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bianco.