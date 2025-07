Giù il muro, il Museo del mare di Reggio Calabria alza il sipario sullo Stretto

Passo dopo passo, il Museo del mare diventa qualcosa di sempre più concreto. Ancora non si vede nulla del progetto di Zaha Hadid, certo, ma il cantiere c’è, eccome. E le prime lavorazioni vanno avanti a pieno ritmo.

Ieri mattina l’ennesimo sopralluogo da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà, con l’assessore delegato alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo, i responsabili dell’impresa Cobar e il supporto tecnico dell’architetto Giuseppe Melchini. Gli amministratori hanno assistito dal vivo all’inizio della demolizione della prima parte del muraglione del porto, operazione mirata a far spazio per la nuova costruzione.

