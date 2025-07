Inchiesta “Dilemma” a Locri, quella necessità di concordare la versione dei fatti

Quello di concordare la medesima versione dei fatti era uno dei passaggi che hanno dato il senso al contenuto delle intercettazioni dei carabinieri di Locri nell’indagine “Dilemma”, che vede coinvolti 10 indagati, in particolare, per quanto riguarda la parte relativa all’invito a non partecipare a un appalto per il rifacimento di alcune strade del comune di Siderno. Alcuni degli indagati, infatti, avevano avuto il timore che uno degli imprenditori “avvisato” nel corso della tavola rotonda che si sarebbe tenuta il 14 marzo 2023 in un’abitazione di Placanica «è andato a cantare» e quindi tra gli indagati serpeggia un certo nervosismo.

