Palmi, la 14enne salvata in mare si è svegliata: fuori pericolo la ragazza soccorsa dai due carabinieri non in servizio

Si è finalmente svegliata ed è fuori pericolo la ragazza di 14 anni che, nel pomeriggio di martedì, era stata trascinata al largo dalle correnti marine sulla spiaggia libera della Tonnara di Palmi. Dopo giorni di apprensione, arriva la notizia che tutti speravano: la giovane ha ripreso conoscenza e, pur restando ricoverata all’ospedale di Polistena per ulteriori accertamenti e osservazione, le sue condizioni sono nettamente migliorate.

Una vicenda che aveva scosso la comunità locale e non solo, trasformando un pomeriggio d’estate in un momento di autentico terrore. La ragazzina, insieme alla sorella di 11 anni, si era immersa in mare ignara del pericolo rappresentato dalle forti correnti. In pochi istanti, le due erano state trascinate al largo, in un tratto di litorale privo di sorveglianza.

Provvidenziale l’intervento di due carabinieri liberi dal servizio, presenti casualmente sulla spiaggia. Attirati dalle grida dei bagnanti, non hanno esitato a tuffarsi in acqua. Uno dei due ha raggiunto la bambina più piccola, riuscendo a riportarla a riva. L’altro ha individuato la 14enne priva di sensi sott’acqua, riportandola a terra e iniziando immediatamente le manovre di rianimazione. Un intervento eroico e tempestivo che ha probabilmente fatto la differenza tra la vita e la morte.

Trasportata d’urgenza prima all’ospedale di Gioia Tauro e poi a quello di Polistena, la ragazza era stata ricoverata in coma farmacologico con prognosi riservata. Oggi, l’aggiornamento atteso con ansia da familiari, amici e cittadini: la giovane è sveglia, cosciente e fuori pericolo.