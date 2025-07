Reggio Calabria, Calopinace: il destino beffardo di un ponticello che... divide

Una seduta ufficiale della Commissione Controllo e Garanzia, all’aperto. Il presidente Massimo Ripepi l’ha convocata presso il cantiere del ponte sul Calopinace che dovrebbe collegare il Parco Lineare Sud con il Lungomare Falcomatà. Alla riunione erano presenti i consiglieri comunali membri della Commissione, il direttore dei Lavori Ing. Romeo e il rup arch. Cutrupi, convocati per riferire sui preoccupanti sviluppi dell’opera. «Ci troviamo di fronte all’ennesimo caso imbarazzante – dichiara il consigliere Massimo Ripepi – dove, ai già vergognosi anni di ritardi, si aggiunge un’ulteriore assurdità: le travi del ponte non combaciano con la strada, con un dislivello di quasi un metro e mezzo. Sembra una gag comica di Pasquale Caprì, che ironizzava sul Sindaco proponendo di sollevare l’intera città per risolvere tale problema».

