Emergenza idrica a Palmi: guasti elettrici alla base del disservizio. Il sindaco Ranuccio: “Grazie ai cittadini per la pazienza”

Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio , ha voluto chiarire che quanto accaduto in queste ore va tenuto distinto da un’altra questione, ben più strutturale e persistente: la carenza idrica. “È un problema con cui, purtroppo, conviviamo – ha affermato – e che in alcuni momenti ci costringe a limitare l’erogazione per mantenere l’equilibrio dell’intero sistema”. In questo ambito si concentra l’azione quotidiana dell’amministrazione, in collaborazione con l’Acquedotto, attraverso interventi mirati alla riduzione delle perdite, al contrasto degli allacci abusivi e all’incremento della portata idrica nelle zone più fragili.

“Affrontiamo la situazione con serietà e determinazione – ha proseguito il primo cittadino – ma anche con la ferma volontà di non arrenderci all’idea che questa debba diventare una condizione cronica. Il nostro obiettivo resta quello di garantire un servizio idrico moderno, equo e continuo per tutta Palmi”.

A tal proposito, il sindaco Ranuccio ha annunciato l’intenzione di richiedere l’apertura di un tavolo tecnico con Sorical, al fine di fare piena luce su quanto accaduto, comprendere le misure previste per prevenire nuove emergenze e confrontarsi su interventi concreti, in particolare per risolvere criticità storiche come quelle che interessano la zona di Vitica.

Infine, Ranuccio ha voluto ringraziare pubblicamente i cittadini per la comprensione dimostrata durante l’emergenza. “In queste ore ho ricevuto molte segnalazioni e lamentele, tutte legittime e comprensibili. So bene cosa significhi restare senz’acqua, perché anch’io vivo a Palmi e ho vissuto lo stesso disagio. A tutti rivolgo un sincero ringraziamento per la pazienza”.