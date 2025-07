Inchiesta “Dilemma”, la denuncia sui lavori a Benestare: «Il subappalto deve andare a noi»

Nel contesto dell’indagine Dilemma gli investigatori si sono ritrovati al cospetto di due scelte diametralmente opposte, da un lato imprenditori reticenti a denunciare le pressioni per non partecipare ad una gara d’appalto per lavori pubblici nel comune di Siderno; dall’altro c’è stato un imprenditore che ha deciso di denunciare un tentativo di intromissione in un appalto pubblico in corso nel 2023 comune di Benestare.

In questa ultima circostanza il compendio indiziario risulta fondato sulle dichiarazioni rese nella denuncia sporta della persona offesa, un imprenditore residente a Bovalino, nonché nelle dichiarazioni della moglie e nella immagini del sistema di video sorveglianza della loro abitazione.

