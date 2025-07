"Mare verde" a San Ferdinando: il Comune lancia una campagna straordinaria per difendere l’ambiente

Il Comune di San Ferdinando intensifica la sua battaglia per la tutela dell’ambiente marino e del paesaggio costiero , lanciando una campagna straordinaria di monitoraggio e controllo delle attività di depurazione e degli eventuali abusi delle reti idriche. L’iniziativa si inserisce in una strategia di lungo periodo che mira a difendere la vocazione turistica del territorio e a preservarne la reputazione ambientale.

«Non possiamo affrontare queste problematiche solo in emergenza», afferma il sindaco Gaetano, che ha proposto l’istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente e di un Osservatorio Ambientale, con il coinvolgimento anche dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. L’obiettivo è affrontare con rigore scientifico le cause strutturali del fenomeno, tra cui l’eccessiva presenza di nutrienti in mare – come azoto e fosfati – provenienti dai fertilizzanti agricoli che, attraverso il dilavamento dei terreni, finiscono in mare causando eutrofizzazione.

A tal fine, il Comune ha affidato un incarico a esperti di diritto marino e scienze ambientali per predisporre un solido quadro tecnico-giuridico che possa supportare le future azioni amministrative.

L’Amministrazione non esclude misure drastiche, compreso il possibile divieto di utilizzo di fertilizzanti e antiparassitari in alcune aree, e l’introduzione di controlli a campione nei punti critici del territorio. Tra le richieste anche una maggiore vigilanza sul ciclo dei rifiuti liquidi.