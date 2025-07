Palmi, fuori pericolo la bambina salvata dai due carabinieri “eroi”

Li hanno chiamati “eroi”, una definizione alla quale non sembrano tenere in maniera particolare. D’altronde, la scelta di vita che hanno fatto è quella di mettersi al servizio degli altri, tutti i giorni. “Nei secoli fedele” recita il motto dei Carabinieri, un concetto che esprime fedeltà e impegno costante, verso la patria e i cittadini. E il brigadiere Loreto La Paglia e il vicebrigadiere Pietro Scalzone questo motto lo incarnano alla perfezione.

È proprio la voglia di mettersi al servizio degli altri che li ha spinti a sfidare il mare per salvare due bambine che stavano annegando, in un afoso pomeriggio di luglio. E pensare che domenica scorsa neanche sapevano che si sarebbero ritrovati nella stessa spiaggia di Palmi. Erano con le famiglie, quando hanno intravisto quelle ragazzine in mare che chiedevano aiuto.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale