Rassegna stampa 26-07-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi-

CALABRIA

Sparatoria sul lungomare di Corigliano Rossano, gli indagati restano in carcere

Inchiesta “Dilemma”, la denuncia sui lavori a Benestare: «Il subappalto deve andare a noi»

Spaccio di marijuana e cocaina sull’asse Reggio-Montebello, la Procura ha chiuso le indagini

Operazione “Cimitero degli orrori”, a Tropea era «un sistema rodato»

IN EVIDENZA

Nave rigassificatrice e “polo del ferro”, il futuro di Gioia si decide… a Taranto

Cosenza, omicidio di Roberta Lanzino: un caso senza verità da 37 anni

Le carceri reggine restano una bomba ad orologeria

“Boccata d’ossigeno” per i Comuni: 64 assunzioni autorizzate in Calabria

Palmi, fuori pericolo la bambina salvata dai due carabinieri “eroi”

SANITA'

Azienda ospedaliera di Cosenza nella bufera: contestate le nomine di 12 direttori

Sanità in provincia di Reggio Calabria, un Osservatorio permanente è l’obiettivo della Garante Stanganelli