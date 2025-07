Elezioni a Reggio: «Il prossimo sindaco? Competente. Non si cambia la città con gli slogan»

Chi sarà il prossimo sindaco di Reggio? A chi toccherà gestire l’eredita che lascerà il sindaco Giuseppe Falcomatà? Sono queste le domande più frequenti che s’inseguono sotto l’ombrellone e le risposte sono una ridda di nomi più o meno fantasiosi, più o meno spendibili. Certo è che il nuovo inquilino di Palazzo San Giorgio non potrà essere un tipo qualsiasi ma dovrà essere un uomo o una donna capace di rimboccarsi le maniche per tentare di governare una città che è difficilissimo (quasi impossibile) governare.

A Porto Bolaro è facile incontrare Pino Falduto, impreditore di successo che è stato anche amministratore di questa città (è stato tra i protagonisti della cosiddetta “Primavera di Reggio” a fianco del sindaco Italo Falcomatà) e con lui capita spesso di parlare del presente e del futuro della città. In queste ore, ovviamente, l’argomento non poteva che essere quello delle prossime elezioni comunali e chi sarà il prossimo sindaco.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale