Schianto all’alba sulla SS106 alla periferia di Bovalino: tre feriti, uno è grave

E’ di tre persone ferite, di cui una in modo grave, il bilancio di unterrificante incidente stradale che si è verificato questa mattina poco dopo l’alba sulla Statale 106, alla periferia di Bovalino. Due le automobili coinvolte nel sinistro, uno scontro frontale violentissimo in cui, praticamente, le parti anteriori, in particolare, dei due veicoli si sono distrutte. Ad entrare in collisione per via, verosimilmente, stando a quanto in seguito sarebbe stato accertato dagli agenti della Polstrada di Brancaleone, di una manovra sbagliata o dell’improvvisa perdita del controllo del veicolo di uno dei due conducenti dei mezzi, sono state una Fiat Panda con a bordo due giovani di San Luca e unaVolkswagen “Tiguan” con alla guida una persona di Bianco. Nel terrificante impatto frontale ad avere la peggio sono stati i due occupanti della Fiat Panda con a bordo, appunto, i due giovani di San Luca, R.S., di 37 anni e C.G., di 24 anni. Quest’ultimo, dopo essere stato estratto dalle lamiere contorte della Fiat Panda dai vigili del fuoco del distaccamento di Bianco, è stato dapprima, per via delle diverse e serie lesioni e ferite in più punti del corpo, trasportato dal 118 all’ospedale di Locri e in seguito trasferito, in prognosi riservata, con l’elisoccorso al Gom di Reggio Calabria per esseresottoposto ad interventi medici più accurati. Per l’altro occupante della Fiat Panda, il conducente del veicolo, R.S. e il guidatore della Volkswagen, C.D., 41 anni, di Bianco,solo ferite non gravi, contusioni in diverse parti del corpo e un forte stato di choc. Le due auto, su disposizione della Procura di Locri, sono state momentaneamente sottoposte a sequestro. Ai tre occupanti dei due veicoli è stato fatto il controllo dell’alcool test. Saranno, comunque, i più approfonditi accertamenti della Polstrada diBrancaleone a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.