Edilizia scolastica, il Comune di Reggio Calabria avvia il piano di accatastamento

L'anno scolastico 2025-2026 dovrebbe iniziare senza imprevisti. Dopo le vicende burrascose che hanno portato alla chiusura di alcuni plessi, quest'anno non dovrebbero esserci sorprese al suono della campanella. Ma questo non vuol dire che le indagini per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici sia conclusa.

«Sottoporremo alle prove di vulnerabilità anche le strutture che ospitano i 4 asili comunali» conferma l'assessora all'Istruzione, Anna Briante che traccia il quadro della situazione di un settore che per diversi lustri non è stato in cima alle priorità della politica.

