Rassegna stampa 29-07-2025 edizioni Calabria

Il sindaco di Cosenza spiega la ricetta del risanamento finanziario Il pensionato ucciso dalla vicina a Cosenza: «È un delitto da cortocircuito» Rende, il Consiglio dovrà votare l’assestamento di bilancio Mare inquinato, emerse criticità in più punti della costa tirrenica Cosentina La notte è un incubo a Montalto Uffugo, tra auto e musica senza controllo Cassano, disagi nel Poliambulatorio: sospeso pure il servizio di Radiologia

Catanzaro, nuova sede dello “scientifico” a Siano: slitta ancora la conclusione dei lavori Crotone, barriere idrauliche all’ex Kroton Gres: arriva il via libera anche dall’Inail Da Vibo Marina a Piscopio: penuria idrica, disagi e rabbia L’esplosione del contatore a Tropea, i sindacati accusano: impianti vecchi

Prima il programma, poi il nome: la “nuova fase” di Pd, M5S e Avs in Calabria Il medico di Nocera scomparso, si passa al setaccio l’area di Galasso Corigliano Rossano si mobilita per chiedere la riapertura del Tribunale

In questo video alcuni dei titoli principali di Gazzetta del Sud in edicola oggi:

Edilizia scolastica, il Comune di Reggio Calabria avvia il piano di accatastamento

Dializzati “esuli” in altri comuni di Reggio Calabria, Muraca incalza Asp e Regione

San Ferdinando, azioni straordinarie per la tutela dell’ambiente marino

‘Ndrangheta aspromontana della Locride: sequestro preventivo di conti, quote, soldi e beni