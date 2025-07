Giustizia, si è insediato a Reggio Calabria il nuovo procuratore capo Giuseppe Borrelli

Borrelli, inoltre, in uno dei suoi passaggi, ha posto l’accento sui rapporti tra informazione e organi di Procura, «questione su cui intendo mantenermi aperto al confronto, purchè - ha spiegato - tutto avvenga nel rispetto del segreto investigativo , perché le indagini riguardano non solo dei soggetti, ma delle persone che, evidentemente, poi potrebbero anche essere innocenti, e quindi vanno tutelate nella fase investigativa».

Giuseppe Borrelli, con riferimento alla 'ndrangheta, ha parlato come di «un’organizzazione in continua evoluzione in uno scenario globale, scenario che induce ad un doppio livello di attenzione: il monitoraggio continuo di quanto avviene sui territori di origine, e la consapevolezza della loro internazionalizzazione».

Giuseppe Borrelli si è insediato stamane alla guida della procura della Repubblica di Reggio Calabria. Nel corso di un’affollata cerimonia, presenti i capi delle procure della Calabria e degli Uffici dei distretti giudiziari, Borelli ha letto la dichiarazione di presa di possesso dopo l’intervento del presidente del Tribunale reggino, Marzia Grazia Arena . Attorniato da numerosi colleghi e giornalisti, Giuseppe Borrelli, ha espresso «piacere per il ritorno in Calabria. Adesso - ha aggiunto - sono alla prova con una realtà diversa, forse con aspetti ancora più complessi».

Sul fronte organizzativo, Giuseppe Borrelli ha detto che la Procura «dovrà trovare i modi per ampliare le capacità investigative dell’ufficio», implementando rapporti con autorità giudiziarie spesso distanti migliaia di chilometri e appartenenti a ordinamenti giuridici diversi. In questo, - ha concluso - un contributo essenziale sarà, come sempre, fornito dalla Direzione Nazionale Antimafia».

Melillo, Borrelli saprà contrastare la 'ndrangheta

Il nuovo procuratore capo di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, «ha le carte in regola per contrastare la 'ndrangheta». Lo ha detto Giovanni Melillo, capo della Dna e antiterrorismo, nel suo intervento di insediamento del nuovo capo dei pm di Reggio Calabria. Per Melillo, «Borrelli sa che cos'è la 'ndrangheta, sa quale tipo di impegno richiede, e sa quanto, in funzione dell’efficacia dell’azione di contrasto, sia decisiva la coesione di un ufficio, la sua capacità di lavorare in modo coordinato non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Perchè le dimensioni strutturali del fenomeno - ha proseguito Melillo - e la dimensione degli interessi economici che ruotano intorno alle attività criminali della 'ndrangheta, sono tali da imporci un quotidiano sforzo di coordinamento a livello internazionale».