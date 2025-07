Rassegna stampa 30-07-25 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - Calabria in edicola oggi:

Il nuovo ospedale è ancora al palo. Catanzaro arretrata, dibattito fermo

Medicina territoriale e ospedale. A Lamezia, Comune e Asp avviano il confronto

Corigliano Rossano, va in tilt il Pronto soccorso del Giannettasio

L’ALLARME

Il tramonto di Calpark in Calabria indigna Sinistra Italiana: «La Cittadella è miope»

IN EVIDENZA

«Incompatibile con il carcere». Il broker del clan Gallace di Guardavalle va in comunità

Catanzaro, nuovo liceo scientifico: il suo futuro tra urbanistica, viabilità e demografia

Sorical-Comune di Reggio, vertice operativo per superare i disservizi idrici

Dal bonus tempo ai costi differenziati. A Vibo, il caso “strisce blu” riapproda in Aula

Crotone, Museo di Capocolonna: dietro front sui lavori annunciati per Ferragosto

PONTE SULLO STRETTO

Ponte, a Villa San Giovanni Forza Italia ribalta le accuse di “ambiguità”