Sorical-Comune di Reggio, vertice operativo per superare i disservizi idrici

Un incontro operativo per tentare di far fronte ai disagi con cui i cittadini delle frazioni collinari convivono. Sorical e Comune questa mattina fanno il punto della situazione sugli approvvigionamenti idrici. Il piano dei razionamenti messi in campo dalla società di risorse idriche calabresi è stato predisposto per garantire almeno per qualche ora al giorno la fruizione dell’acqua al vasto territorio. Operazione riuscita a “fasi alterne”. In diverse aree si è riusciti a razionalizzare i consumi, partendo da un dato assodato che ogni abitazione dispone di cisterna ed autoclave. I cittadini reggini sanno di dover affrontare questa spesa diventata tristemente indispensabile per sperare di avere acqua corrente per 12 mesi all’anno. Il Comune di Reggio, il più popoloso della Calabria infatti si articola dalle coste fino all’Aspromonte. E sono proprio le frazioni collinari in queste settimane a registrare i disservizi più prolungati. Non a caso all’incontro di questa mattina ci sarà anche una rappresentanza del comitato di cittadini di Croce Valanidi.

