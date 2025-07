A Reggio si stringono le maglie dei controlli per risolvere i “rebus” della crisi idrica

L’acqua parte dai serbatoi ma non arriva ai rubinetti. La sfida è capire dove si interrompe il flusso e soprattutto per quali cause. Attorno a questi elementi si sono confrontati ieri mattina i tecnici e gli amministratori di Sorical e del Comune. Il vertice operativo è servito per fare il punto sulle emergenze che si registrano in queste settimane sul territorio. Le difficoltà maggiori si registrano nelle aree collinari. E infatti ieri a dare voce alle istanze della comunità c’era una rappresentante del comitato civico della vallata del Valanidi dove da settimane si registrano disservizi, soprattutto nella frazione di Oliveto.

