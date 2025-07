Discarica Marrella a Gioia Tauro, allarme dopo le indagini suppletive

Un’area di contaminazione più vasta di quella già individuata, assenza di protezioni ambientali e presenza di idrocarburi con inquinamento delle falde sottostanti. La situazione delle due discariche dismesse in contrada Marrella nel Comune di Gioia Tauro è più grave del previsto e per questo la Regione ha approvato una perizia di variante all’opera. Qualche migliaio di euro in più dal punto di vista economica ma sono i risultati delle indagini ambientali suppletive a preoccupare.

