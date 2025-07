Era uomo di fiducia della cosca Iamonte di Melito di Porto Salvo: confiscati beni per 2 milioni di euro al commercialista Giuseppe Errigo

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca - emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica - nei confronti di un commercialista di Melito Porto Salvo (RC), Giuseppe Errigo, condannato in via definitiva nel 2015 per il delitto di associazione mafiosa, in quanto "punto di riferimento e uomo di fiducia sul piano contabile e tributario", a partire dal 2002, della cosca “Iamonte”, operante nell’area grecanica. In particolare, il predetto professionista ha messo a disposizione della citata organizzazione criminale le sue conoscenze tecniche, gestendo i profili contabili di talune attività commerciali e società intestate a “prestanomi” o “teste di legno”, consapevole dell’identità dei reali titolari delle stesse, nonché fornendo consigli e suggerimenti ai vertici del sodalizio per sviare i controlli delle autorità preposte, soprattutto in momenti di fibrillazione della consorteria, come in occasione di indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Come precisato nel provvedimento ablativo eseguito, il succitato commercialista ha fornito, perciò, una collaborazione criminale ad ampio raggio che è sconfinata a pieno titolo in una vera e propria condotta di valenza associativa, avendo concesso stabilmente le sue abilità tecnico-contabili al fine precipuo di consentire di aggirare i divieti di legge ed eludere la normativa in materia di misure di prevenzione nonché consentendo l’arricchimento della cosca e il consolidamento della sua capacità di condizionare, attraverso forme di partecipazione solo apparentemente lecite, larghi settori dell’economia locale. E’ stata ritenuta, pertanto, sussistente la pericolosità sociale del destinatario della misura di prevenzione in argomento, tanto in relazione all’accertata partecipazione alla cosca “Iamonte” (e, quindi, per avere apportato un reiterato contributo alla realizzazione dei fini illeciti perseguiti dalla citata consorteria), quanto in relazione alla commissione del delitto di “trasferimento fraudolento di valori” in termini di intestazione fittizia di beni.