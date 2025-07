Villa San Giovanni, incendiato un escavatore al lavoro nel torrente Santa Trada

A dare la notizia, nella tarda sera di lunedì, è stata la sindaca Giusy Caminiti. Un incendio ha interessato un escavatore della ditta impegnata nei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del torrente Santa Trada, ultimamente al centro di un vivace dibattito politico. Tempestivo affinché il rogo non si espandesse l’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco. Si sta indagando sulle dinamiche dell’accaduto che ha lasciato attoniti i villesi, come dimostrato da decine di commenti sin da subito condivisi via social. «La città non si tocca» ha affermato Caminiti definendosi «arrabbiata e schifata, di nuovo sconvolta di fronte alle fiamme. Confidiamo, come sempre, nel lavoro di forze dell’ordine e inquirenti» ha aggiunto la sindaca ringraziando per la celerità Arma e Vigili del Fuoco.

