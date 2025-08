Furto, minacce e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 22enne a Villa San Giovanni

Un giovane di 22 anni, di nazionalità tunisina, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Villa San Giovanni con le accuse di furto aggravato, danneggiamento, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il ragazzo avrebbe danneggiato l’autovettura di un cittadino nel centro cittadino di Villa San Giovanni, sottraendo dall’abitacolo anche un bracciale. Il proprietario dell’auto è riuscito a bloccarlo prima dell’intervento degli agenti della Volante, che lo hanno preso in consegna e condotto presso il Commissariato per gli accertamenti di rito.

Durante le procedure di polizia giudiziaria, il giovane è andato in escandescenza: ha insultato e minacciato gli agenti, cercando anche di compiere gesti di autolesionismo. Per garantirne l’incolumità e quella del personale in servizio, è stato contenuto con gli appositi dispositivi in dotazione agli operatori delle Volanti.

All’esito del rito direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 22enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Contestualmente, è stato deferito anche per la violazione della normativa sull’immigrazione.