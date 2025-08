San Luca, «Pericolo di frana, strada chiusa». E la festa di Polsi rischia di saltare

I pellegrini che hanno in programma di visitare il santuario di Polsi, o partecipare alla novena che inizia il 24 agosto e la festa del 2 settembre, dovranno avere tanta pazienza, fiducia, e perché no, pregare affidandosi alla Madonna della Montagna. Un’ordinanza, la numero 4 del 30 luglio scorso, firmata dai tre commissari che stanno gestendo il comune di San Luca, ha stabilito l’immediata chiusura del tratto di strada che dal casello forestale di Cano scende fino al santuario. Il provvedimento urgente è stato necessario perché – in seguito a un sopralluogo effettuato al fine di verificare lo stato dei luoghi e consegnare i lavori alla ditta per l’apertura del cantiere della strada di accesso “Jonica-Polsi” – ci si è accorti che il tratto finale della strada all’altezza della zona denominata “Vallone della Gozza” è minacciato da una frana. Da qui la necessità di vietare l’accesso non solo agli autoveicoli ma anche ai pedoni, e predisporre di pari passo tutti gli interventi necessari per consentire in tutta sicurezza il transito ai numerosi pellegrini che vogliono vistare il santuario, come spiegato e richiesto dal rettore del santuario don Tonino Saraco.

