Ubriachi e sotto effetto di droghe al volante: sei denunce in 48 ore a Reggio

Non si arresta l’emergenza legata alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe a Reggio Calabria. Nelle ultime 48 ore, la polizia locale ha denunciato sei persone, tutte fermate alla guida di veicoli in stato di alterazione psicofisica.

Cinque i conducenti trovati in condizioni non idonee alla guida: quattro coinvolti in incidenti stradali, uno fermato nel corso di un posto di controllo su strada finalizzato alla sicurezza della circolazione. Dagli accertamenti sanitari effettuati presso il GOM, tre sono risultati positivi a sostanze stupefacenti, mentre due avevano un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti.

Particolarmente grave il caso di un conducente protagonista di un incidente autonomo nella notte del 9 luglio sul Viale Galileo: l’uomo ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa contro un grosso albero. Gli esami clinici hanno rilevato un tasso alcolemico sei volte superiore ai limiti di legge e la presenza di cocaina e benzodiazepine nel sangue.