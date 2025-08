Drammatico incidente nel Reggino tra Rosarno e San Ferdinando: morti marito e moglie. C'è anche un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 2 agosto, lungo la strada provinciale che collega Rosarno a San Ferdinando. Nel violento impatto, che ha coinvolto due auto, hanno perso la vita due persone originarie di Rosarno. Si tratta di marito e moglie, cinquant'anni circa: Silvia Fiumara e Pasquale Papasidero.

Una terza persona, sempre di Rosarno, è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Polistena, dove si trova attualmente ricoverata.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le due vittime viaggiavano a bordo di una panda nera e sarebbero morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell’area.