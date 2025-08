Rincari sul trasporto pubblico a Reggio, anche Metro City contro la Regione

Continua a destare forte preoccupazione l’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale deciso dalla Regione ed entrato in vigore lo scorso 1 agosto. Una misura che inciderà in maniera diretta sulle tasche dei cittadini che usufruiscono ogni giorno dei servizi per spostarsi, in particolar modo sugli studenti.

Secondo il nuovo tariffario ordinario, un biglietto a tempo (90 minuti) costerà 1,80 euro mentre quello giornaliero 5,50 euro. Gli abbonamenti settimanali toccheranno 14,40 euro a fronte dei 49,50 di quello mensile e dell’abbonamento trimestrale che arriverà a quota 136,10 euro. Mentre per l’abbonamento annuale e quello scolastico si sborserà rispettivamente 495,10 e 330,10 euro.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale