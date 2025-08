Demanio marittimo e fisco: recuperati 400mila euro di tributi non versati nel litorale reggino

I Finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Ionica, nell’ambito delle attività a contrasto all’evasione fiscale legate ai tributi nel settore delle concessioni demaniali marittime disposte sul territorio regionale dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, hanno portato a termine un’articolata attività investigativa, che ha interessato diverse realtà imprenditoriali operanti lungo il litorale ionico reggino.

Il servizio ha permesso di accertare gravi inadempienze in materia di IMU e TARI, per annualità non dichiarate e non versate. L’attività ispettiva si è sviluppata attraverso tecniche di indagine mista – documentale, catastale e operativa sul campo – svolte mediante l’utilizzo incrociato di fonti aperte, banche dati in uso al Corpo e l’analisi della documentazione contabile e concessoria.

L’effettuazione di sopralluoghi e servizi di osservazione effettuati sul litorale ha consentito di identificare beni strumentali – pur insistenti su aree demaniali e specchi d’acqua in concessione – non dichiarati o dichiarati in modo incongruo, secondo il principio di effettiva capacità contributiva.