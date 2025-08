Rosarno piange per Pasquale e Silvia: i funerali nel pomeriggio

Un terribile incidente stradale ha scosso la città di Rosarno, che piange la scomparsa di Pasquale Papasidero e Silvia Fiumara, i coniugi che hanno perso la vita dopo essere rimasti intrappolati nella loro auto, schiacciata dall’impatto violento con un’altra vettura.

La tragedia è avvenuta nella tarda serata di sabato sulla Strada Provinciale Est, che collega Rosarno a San Ferdinando. Pasquale e Silvia, rispettivamente, di età 62 e 53 anni, stavano percorrendo la stessa strada, a bordo di una Fiat Panda nera, quando si sono scontrati violentemente con una Volkswaghen Golf, proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante. Il conducente dell’altro veicolo, Giuseppe Sergi, un uomo di 57 anni, è rimasto ferito e dopo i primi soccorsi, è stato trasportato in ospedale, al momento, è monitorato dai medici, ma non sembra essere in pericolo di vita. I vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere, e dopo averli liberati, anche i coniugi sono stati trasferiti all’ospedale di Polistena, ma per loro non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso, causato dalle gravi lesioni riportate nell’incidente. Sul posto sono intervenuti la squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, distaccamento di Palmi, i sanitari del 118 di Polistena, i carabinieri della stazione di San Ferdinando e una pattuglia della Polizia del Commissariato di Gioia Tauro. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per quattro ore, fino alle due di notte, per consentire alla Polizia stradale di effettuare i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente mortale e chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

La notizia della morte di Pasquale e Silvia, che erano usciti per una passeggiata sul lungomare di San Ferdinando, si è diffusa rapidamente in città lasciando sgomenti amici, conoscenti e vicini di casa. La città è attonita da ciò che è accaduto, e nessuno riesce a credere a quello che è successo.

I coniugi erano molto conosciuti e stimati a Rosarno, tutti li ricordano come una coppia unita e generosa, sempre disponibile, due persone educatissime e riservate, dedite alla famiglia. Pasquale, che era in pensione da un anno, verrà ricordato come il postino che per anni ha consegnato pacchi ai rosarnesi, mentre Silvia come una casalinga devota, entrambi erano nonni di due nipotini, Giuseppe e Francesca, che erano la loro grande gioia. La famiglia ha ricevuto un’ondata di messaggi di affetto e solidarietà. In particolare, tutti si sono stretti al dolore immenso che ha travolto i tre giovani figli, Francesco, Verdiana e Michelangelo, che ora devono affrontare il vuoto lasciato dalla tragica perdita. Anche il sindaco, Pasquale Cutrì e l’intera amministrazione, hanno espresso il proprio cordoglio. Il rito delle esequie si svolgerà nella chiesa Maria Santissima Addolorata, oggi pomeriggio alle 17.