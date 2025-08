Un 44enne di Reggio arrestato per tentato omicidio. Accoltellò una donna all'addome in pieno centro

Gli uomini della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Reggio Calabria, con l’ausilio del personale del Commissariato di Condofuri, hanno arrestato un 44enne residente nella bassa fascia ionica reggina, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato nei confronti di una donna, nonché del reato di porto illegale di armi fuori dalla propria abitazione, in esecuzione di misura cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura di Reggio Calabria.

Le indagini scaturiscono da un episodio verificatosi in pieno centro cittadino la notte dell’8 giugno scorso, quando il personale delle volanti è intervenuto in Via Veneto su richiesta di una donna che chiedeva aiuto.

Le successive investigazioni - delegate alla Squadra Mobile reggina e coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo - hanno consentito una ricostruzione della dinamica del ferimento ritenuta fondata dal giudice, che ha portato all'arresto.