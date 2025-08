Furgone tampona una bisarca nel Piacentino, muore un 51enne originario di Reggio Calabria

Incidente mortale stamattina sull'autostrada A21, tra Piacenza e Caorso, nei pressi di Roncaglia, in direzione Torino. A perdere la vita il 55enne Bruno Nava, residente a Casalpusterlengo e originario di Reggio Calabria. L’uomo viaggiava insieme a un altro uomo, un 61enne, su un furgone aziendale quando, a quanto si apprende, il mezzo ha tamponato violentemente una bisarca che trasportava auto. Nell’impatto, il 55enne è deceduto a causa delle gravissime ferite, mentre il conducente 61enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza, con l’elisoccorso, all’ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Cremona. Sul luogo dell’incidente si sono formate code chilometriche, con rallentamenti fino a tre chilometri tra il casello di Caorso e il bivio A1-A21, in direzione Piacenza e la circolazione deviata su strade ordinarie. Il casello autostradale di Caorso è rimasto chiuso per due ore mentre il traffico è stato fatto scorrere temporaneamente su una corsia. Toccherà alla Polizia Stradale, ora, ricostruire la dinamica esatta dello schianto, ma gli accertamenti sono ancora in corso.