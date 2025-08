Porto di Gioia Tauro, il neo commissario Piacenza: «Pronti a tutte le sfide»

Nel suo giorno di insediamento a Gioia Tauro, il neo commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, avv. Paolo Piacenza, accogliendo il ministro Adolfo Urso, e il presidente della Regione Roberto Occhiuto, ha avuto modo di toccare con mano l’efficienza dello scalo: «Sono orgoglioso di questa nuova esperienza – ha dichiarato Piacenza – e sono pronto a guidare un porto capace di accogliere le sfide e di guardare al futuro.

Nel visitare lo scalo – ha aggiunto – sono stato subito colpito dalla vastità sia delle aree portuali sia delle aree retroportuali. La visita del ministro Urso e del presidente Occhiuto, ha messo in evidenza il valore del porto anche nello sviluppo del retroporto. Credo che il porto non sia solo un’infrastruttura – ha continuato Piacenza – ma sia un sistema di attività e operazioni, di persone e di intenti, capaci di offrire valore aggiunto al territorio e questo sarà il mio impegno, insieme a tutti i colleghi dell’Autorità portuale, per confermare il primato di Gioia Tauro in Italia, sostenendone la crescita ma anche lo sviluppo retroportuale».

