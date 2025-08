Rassegna stampa 05-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Occhiuto: “Ecco le mie dimissioni” Al via il timing verso le elezioni regionali in Calabria

Trasporto pubblico in Calabria, dietrofront: moratoria sui rincari da settembre

Porto di Gioia Tauro, il neo commissario Piacenza: «Pronti a tutte le sfide»

IN EVIDENZA

Catanzaro Servizi, l’ora delle scelte. Oggi la revoca dell’amministratore

Reggio, ex cinema Orchidea: la ricostruzione procede. Ma si fermano i pagamenti da Roma

Reggio, il carcere di Arghillà fa i conti con sovraffollamento e organici in tilt

Bonifica e salute a Crotone, niente inquinanti nel sangue di mamme e neonati

Cosenza, il MaB impreziosito da nuove opere. Ma non si placa la polemica di Bilotti

SANITA’

Sanità a Vibo, si “apre” il tavolo permanente. Primo passo la medicina territoriale

L’incognita del policlinico Unical agita il mondo politico rendese

Cassano Ionio, il poliambulatorio annega tra mille inefficienze

Paola, Perrotta e Ciodaro mettono il dito nella piaga della sanità

GIUBILEO DEI GIOVANI

La “meglio gioventù” calabrese al Giubileo di Papa Leone

IL PROGETTO

Una “New Town” nella piana di Gioia Tauro per unire le città della Valle delle Saline

POLITICA

Lamezia, commercio a picco nei centri storici. La strategia del gruppo di Bevilacqua

Inclusione sociale, Siderno stabilizza sedici tirocinanti