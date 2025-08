Reggio, ex cinema Orchidea: la ricostruzione procede. Ma si fermano i pagamenti da Roma

I ritardi nel trasferimento delle risorse mettono a rischio gli interventi. Mentre i cantieri proseguono a singhiozzo tra mille ostacoli per stare dentro i tempi rigidi imposti dall’Europa, da Roma le tranche dei pagamenti delle opere del Pnrr pare siano rallentati in maniera preoccupante. Un allarme che emerge dalle parole dall’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Brunetti riguardo allo stato dell’arte dell’intervento dell’ex cinema Aurora. I pilastri del piano terra sono stati realizzati. Il cantiere procede seguendo il progetto ed il cronoprogramma, adesso si prepara il solaio e una volta ultimato anche questo step si provvederà ad una delle operazioni più complicate: l'ancoraggio dell'antica facciata alla nuova struttura. L'ex Cinema Aurora si prepara alla sua nuova vita. L’operazione da 4 milioni di euro con cui trasformare in un polo culturale un bene confiscato per anni avvolto dal degrado è finanziata attraverso i fondi del Pnrr e dei Patti per il Sud. E questo vuol dire che ci sono rigidi paletti nella tempistica da osservare.

