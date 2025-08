Riace con Gaza: un gemellaggio contro l'indifferenza

Un gemellaggio per «rompere l'indifferenza e l’inerzia della politica» e come atto concreto "di solidarietà, memoria e umanità condivisa». E’ quello siglato tra Riace, il paese del reggino noto nel mondo per le politiche di accoglienza e integrazione portate avanti dal sindaco Mimmo Lucano e Gaza.

Il patto è stato firmato dallo stesso Lucano con una cittadina palestinese Ranya Lana M.R. Alhaddad. «Un patto di solidarietà e memoria» ha definito l’iniziativa Luca, europarlamentare di Avs. La cerimonia si è svolta stasera nella sala consiliare del Comune con in collegamento video il sindaco di Gaza City Yahya Sarraj. Ranya è a Riace da alcuni mesi dove è arrivata insieme a due figli. Una donna la cui storia, secondo il sindaco Lucano, "incarna il dolore, la resistenza e il coraggio del popolo palestinese». Il figlio maggiore della donna è stato ucciso insieme ad altri familiari ed il marito è rimasto gravemente ferito in un bombardamento dell’Idf. E nello stesso giorno in cui le è stato ucciso il fratello, lei dava alla luce una bambina. Oggi è in Italia per curare proprio quella bambina.