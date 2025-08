Rizziconi, scoperto studio dentistico abusivo: sequestrato l’ambulatorio, due persone nei guai

Un ambulatorio dentistico attrezzato come un vero studio professionale, con tanto di poltrona, strumenti odontoiatrici all’avanguardia e una clientela composta in gran parte da anziani. Peccato che nessuno dei presunti dentisti avesse l’abilitazione per esercitare la professione. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Rizziconi al termine di un’indagine che ha svelato un grave caso di abusivismo sanitario nel cuore della Piana di Gioia Tauro.

Tutto è partito da un controllo di routine per un sospetto furto di energia elettrica. Un accertamento che, con il passare dei giorni, si è trasformato in un’inchiesta ben più ampia. Grazie a testimonianze di pazienti, attività di osservazione e l’analisi di chat utilizzate per fissare gli appuntamenti, i militari sono riusciti a ricostruire l’attività svolta nello studio abusivo.

Nel locale, apparentemente in regola e dotato di strumentazioni sofisticate, venivano effettuate prestazioni odontoiatriche di vario tipo: otturazioni, estrazioni, applicazione di protesi e pulizie dentali. Tutto, però, nella più totale illegalità e senza alcuna garanzia igienico-sanitaria, mettendo a serio rischio la salute dei pazienti.