Rosarno, mezzo chilo di droga nascosto nel sottoscala: arrestato un giovane incensurato

Oltre mezzo chilo di marijuana nascosto nel sottoscala di casa, già suddiviso e pronto per la lavorazione e il confezionamento. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Tenenza di Rosarno nel corso di una perquisizione mirata che ha portato all’arresto di un giovane incensurato, di origini straniere.

Durante il controllo, i militari hanno individuato un vano ricavato sotto le scale dell’abitazione, dove era nascosto un sacco contenente più di 500 grammi di marijuana, insieme a un bilancino di precisione e a materiale utile per confezionare le dosi. Una vera e propria "base operativa" dello spaccio, ben strutturata e difficile da individuare senza un’attività investigativa mirata.

Alla luce degli elementi raccolti, per il giovane è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.