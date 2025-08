Rassegna stampa 06-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

In evidenza

-Oggi a Roma la riunione sul polo Dri, ma a Gioia Tauro si mobilita il “fronte del no”

-Rifiuti, a Reggio Calabria la sperimentazione non va: ritirati i cassonetti ingegnerizzati

-Biblioteca di Rosarno: bene comunale oppure... confiscato?

-Tribunale di Rossano, il Comune pronto alla battaglia per la riapertura

Istruzione

-Centisti, solito record in Calabria: diplomificio o eredità culturale?

-Scuola, 771 posti per docenti di sostegno nel Catanzarese. La situazione nelle altre province

Disagi e sperperi

-La sanità e quel calvario tra la costa tirrenica il capoluogo cosentino per trovare un otorino in ospedale

-Paola, emodinamica resta chiusa. Spesi inutilmente due milioni di euro

Politica

-Catanzaro Servizi, arriva De Marco. Fiorita: “Si lavori uniti per la società”

-Comune di Vibo, il “caso” Pugliese mette a rischio gli equilibri